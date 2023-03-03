Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала необычное фото и дала послушать фрагмент народной песни, которую необычно перепела.

Как оказалось, Наталья присоединилась к проекту "ДНК", в рамках которого известные артисты перепели украинские народные песни. Так, Могилевская по-новому спела композицию "Ой, чий то кінь стоїть". И сделала это очень необычно и чувственно.

В подписи к публикации артистка написала: "Новая премьера для Вас! Легендарная песня, народная. Вся сила земли и любви. Такая сладкая, такая таинственная, такая теплая… С сегодняшнего дня пластинка доступна на всех музыкальных платформах. Она создана украинскими артистами в благодарность мужественным воинам ВСУ. Все средства от стримингов альбома будут отправлены на счет @u24.gov.ua. Спасибо за приглашение и участие в важной миссии. Спасибо за сотрудничество".

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