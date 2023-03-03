Злата Огневич отметила, что за предыдущий год каждый из нас стал для себя психотерапевтом, вот и она придумала, как себя успокоить.

Украинская певица Злата Огневич активно волонтерит и дает благотворительные концерты. Кажется, словно у нее всегда есть настроение и силы. Но как призналась артистка в Инстаграм ей частенько приходится искать, что-то, что сможет дать ей силы и мотивацию жить дальше.

Злата Огневич отметила, что за предыдущий год каждый из нас стал для себя психотерапевтом. Каждый теперь знает, как успокоиться и совладать со своими нервами. Певица, например, каждый раз вспоминает строчки:

"В тебе біль і шалена втома,

А у мене на серці дощі….

І у неї тепер немає дому,

Тихо плаче вона в чужому,

Вкривши плечі, старому плащі…".

Кроме того, Злата Огневич спросила у пользователей сети, какие слова находят для себя ее подписчики, чтобы успокоиться и сохранять равновесие.

В комментариях многие отметили, что вспоминают цитаты из известных произведений. Другие не находят слов, чтобы успокоиться и пытаются сделать это иначе:

"Иногда я молчу ничего не говорю и просто кричу в подушку, когда слышу новости или умирают солдаты", "Когда на душе тяжело, что бывает очень часто, я просто слушаю любимую музыку или наблюдаю за птицами", "Справляться со стрессом помогает приложение для медитации, и песни любимых исполнителей".

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.