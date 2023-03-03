Ольга Мартыновская, которая вместе с Владимиром Ярославским и Эктором Хименесом-Браво ведет "Мастер Шеф", узнала, что россияне в разгар полномасштабной войны крутят у себя шоу украинского производства, и возмущенно сообщила об этом в сторис на своей странице в Instagram.

"Курвы, они сейчас крутят у себя в россии наш "Мастер Шеф". Что за ****?", - не сдержала эмоций Ольга Мартыновская.

Она показала анонс шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" на российском телеканале "Ю".

"День, когда можно кричать на всех подряд и тебе за это ничего не будет! Но будьте осторожны, родители и жены могут потом все припомнить. Ох и жарко сегодня на кухне!", — написали российские редакторы под отрывком украинского шоу.

Разгневанные украинцы после публикации Ольги Мартыновской сразу перешли на страницу телеканала и засыпали их жесткими комментариями и возгласами "Слава Україні!":

"Вы даже своего придумать не можете, только воровать, твари 🤬🖕";

"Смотрите в зеркало 😂 а не наши передачи ❤️";

"Они ничего не могут 😡 только воровать чужое 😡😡😡";

"Героям нашим Слава, Слава нации, смерть врагам. Фашисты. Жалкие существа, все воруют и воруют. Фу, какие вы отвратительные!".

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" набрала лишние кг на съемках и удивила кадрами.

Как сообщала Politeka, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" честно призналась, сколько весит.

Также Politeka писала, что Ольга Мартыновская засветилась в компании красавца-француза.