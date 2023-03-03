Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер недавно попала под волну критики из-за своих танцев в компании Ольги Поляковой и Позитива. Сначала девушку раскритиковали за неловкие движения.

А недавно Анна выложила еще один Тик-Ток ролик, в котором постаралась исправиться и станцевала иначе, уже после интервью с коллегами. Тем не менее, ни танцы, ни отрывок из песни в сети не оценили.

«Я понимаю байрактарщину в песнях выходивших в марте 2022 года, но сейчас мне хочется плакать от этого 🫠; звучит как песня 'Владимир Путин Маладзец'; как-то реально стыдно это слушать...;

Вспомнила день своей деревни, честное слово 😅; а я думала у Потапа было самое кринжевое; Это еще ничего. О волонтерах от Потапа было похлеще; это звучит как будто "я русский"😳».

«Оставив безвинный комментарий – вы можете оставить травму человеку. Неужели вы не можете хотя бы проанализировать?! Неужели вы не можете сдержать свои эмоции? Почему кто-то должен страдать, если у вас плохое настроение?» - отреагировала Тринчер.

Напомним, "Впервые за этот длинный февраль…": звезда "1+1" Витвицкая растрогала теплыми кадрами встречи с близкими.

Как сообщала Politeka, "На самом высоком уровне": Санина из The Hardkiss прокомментировала свою роль ведущий на Евровидении-2023.

Также Politeka писала, что "С восторгом наблюдаю…": Рамина Эсхакзай похвасталась важным достижением.