Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер недавно попала под волну критики из-за своих танцев в компании Ольги Поляковой и Позитива. Сначала девушку раскритиковали за неловкие движения.
А недавно Анна выложила еще один Тик-Ток ролик, в котором постаралась исправиться и станцевала иначе, уже после интервью с коллегами. Тем не менее, ни танцы, ни отрывок из песни в сети не оценили.
«Я понимаю байрактарщину в песнях выходивших в марте 2022 года, но сейчас мне хочется плакать от этого 🫠; звучит как песня 'Владимир Путин Маладзец'; как-то реально стыдно это слушать...;
Вспомнила день своей деревни, честное слово 😅; а я думала у Потапа было самое кринжевое; Это еще ничего. О волонтерах от Потапа было похлеще; это звучит как будто "я русский"😳».
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«Оставив безвинный комментарий – вы можете оставить травму человеку. Неужели вы не можете хотя бы проанализировать?! Неужели вы не можете сдержать свои эмоции? Почему кто-то должен страдать, если у вас плохое настроение?» - отреагировала Тринчер.
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