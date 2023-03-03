Так, по словам артистки, она нечасто пишет в своем телеграмм-канале, потому что она не блоггер, но это наверняка вредит ему, как публичному человеку, пишет Politeka.net.

«Да я реально не люблю спамить ерундой или какими-то репортажами, как я куда-то еду и что вижу. Не мое это», – объяснила Кароль.

Артистка заверила, что свой контент она будет делать честно, по душевному зову.

«Я видела пару (2) умных людей. Прямо впервые за многие годы. Я скучаю в компаниях и всегда отказываюсь от посиделок. И тут я вижу, что есть хороший инфлюэнс от человека, согласилась. Исключение, которому хлопали стоя», - рассказала Кароль.

Также артистка отметила, что нет в мире сейчас более мотивированной молодежи, чем украинцы.

«Будущее здесь, у нас. И его ищут все – от бизнеса до политики. Осталось, чтобы в культуру Украины верили так же. Это моя задача номер один», – рассказала Кароль.

По словам певицы, она хочет сломать стену между западом и украинцами в культурном смысле и распространить ее массово.

«Также скажу себе… не бойся мала…. Потом прочту это и буду смеяться и плакать. Хочу, Буду, Смогу. Все с нуля… погнали», – поделилась своими соображениями Кароль.

Также певица опубликовала фото своего лица крупным планом, на которые поклонники отреагировали большим количеством комплиментов:

«Вам так хорошо без сценического макияжа. Природность всегда к лицу»,

«Боже, Тина я даже не знаю, как вы успеваете все: концерты, соцсети, спорт, Веня, студия – это колоссальная работа»,

«Какая бубочка»,

«Красавица».

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.