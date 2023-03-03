Как сообщили менеджеры артиста эстонскому изданию Limon, европейский тур Сердючки придется сдвинуть на два месяца вперед. Дело в том, что у 49-летнего Андрея Данилко была диагностирована тяжелая форма ларингита, на фоне которого произошло кровоизлияние в голосовую связку.

"Это опасное состояние, нуждающееся в серьезном лечении и полном голосовом покое в течение нескольких недель", – заявили представители Андрея Данилко.

В связи с этим весь европейский тур Верки Сердючки откладывается. Дата нового концерта в Таллине – 19 мая 2023.

"Мы приносим свои извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы насладится в полной мере шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года!", – обратились организаторы концерта к поклонникам Верки Сердючки.

Андрей Данилко держался до последнего. Ранее его выступление в Неаполе чудом состоялось, несмотря на то что у артиста был ларингит, высокая температура и пропадал голос. Позже, со сцены в Барселоне Сердючку пришлось буквально забирать на руках. Андрей пожаловался публике на проблемы с голосом, а потом упал на руки своих помощников. Но в конце все равно вернулся на сцену, чтобы исполнить финальную песню.

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, держит ли он обиду на своего отца, который пьяным поднимал руку на жену.

Также Данилко признался, почему его вещи теперь только черного цвета.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко прячет под кепкой.