Украинский артист Иво Бобул не может забыть скандал после своих высказываний в адрес женщин и продолжает оправдываться.

Как известно, в интервью с Эммой Антонюк евец заявил, что современные женщины "меркантильны", а "хорошие девочки должны сидеть дома". Более того, певец начал грубить журналистке и заявил, что она не смыслит в жизни, ведь в свои 32 года она еще не замужем и не имеет детей, а ведь ей "давно пора".

На странице в Инстаграм после этого появились извинения от Бобула, который якобы сожалел. Однако, его извинения перед женщинами за слова о меркантильности и жадности, фейковые. Об этом сообщила концертная директор исполнителя Ирина.

"Но стопроцентно этого не делали ни я, ни Иво Васильевич. Этой информации быть не могло, потому что никакой вины его нет. Он просто выразил свое мнение и все", — сказала она.

"Я, как украинский певец, желаю выразить искренние извинения за свои неодуманные и оскорбительные слова, которые я высказал во время интервью. Я даже не мог представить, что я так огорчу кого-то своими высказываниями", - ранее якобы написал певец на своей странице в соцсети.

Также Иво Бобул якобы был согласен, что его слова были оскорбительными и несправедливыми. Однако, судя по заявлениям, извенения он не писал.

Напомним, скандал вокруг Бобула разгорелся после его интервью, которое закончилось ссорой между ним и Эммой Антонюк.

Также напомним, что Цыбульская подколола Потапа после скандала с Бобулом.

Кроме того, Politeka.net писала, что Бобул высказался в адрес Софии Ротару.