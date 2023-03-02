Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская артистка и кума солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Звезда решила отреагировать на скандал с Иво Бобулом из-за сексизма, поэтому опубликовала шуточное видео в своем блоге Инстаграм, подшутив и над другими артистами, включая Потапа.

"Предлагаю Эмми Антонюк взять следующее интервью о национальной идее – у Потапа, о ТикТок трендах – у Нины Матвиенко и у меня о химической ионизации. Не только у Иво Бобула спрашивать о том, что он никогда не слышал. О гендерном равенстве", - написала Оля под видео.

Фанаты поставили под публикацией тысячи лайков и написали комментарии:

"Эмма все верно делает. И формат ее интервью тоже очень правильный. У нас таких больше половины общества, это не зависит от возраста. И это общество должно видеть, что их поведение осуждается и что женщины не должны быть удобными для них";

"Бобул Артист! Ляпнул не подумал и теперь наверняка что жалеет об этом сам! Хотя по своей сути может и не является таким как раздули хейта";

"Спросите об этом у дедушек/бабушек 70 и более лет. То, что сейчас называют разными модными словами для них нравственные нормы, на которых их воспитывали. И у них этот опыт всю жизнь. Мораль меняется очень быстро, как и все в нынешнем цифровом мире".

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