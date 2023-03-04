Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona за лето 2022 года удалось перевоплотиться и сбросить 20 килограммов. Как отметила артистка ей удалось достичь такого впечатляющего результата с помощью питания. В своих Инстаграм-Сториз она рассказала, как питается.
Alyona Alyona сначала сдала множество анализов, которые показали немало отклонений в работе печени, недостаток йода и витамина D. Однако самым большим потрясением стало то, что звезда – в одном шаге от сахарного диабета.
Похудение для певицы проходит легко, ведь она не ставит конкретных целей на неделю или в месяц, а только изменила некоторые пищевые привычки. Певица призналась, что отказалась от употребления мяса, но при этом она не отказалась от рыбы. Она заменила фрукты овощами и налегает на белок и крупы с низким гликемическим индексом.
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Alyona Alyona рассказала, что замечает плюсы такого питания. Например, у нее легче перетравливается еда, нет тяжести в желудке, она прекрасно себя чувствует, певица меньше дней болеет, у нее кожа стала намного лучше.
"Но никому ничего не собираюсь навязывать. Человек сам должен к этому прийти или не прийти к правильному питанию", - добавила Alyona Alyona.
Напомним, Alyona Alyona предложила украинцам пообщаться лично, но есть условие.
Как еще Politeka писала, что Alyona Alyona показала, как превратилась из деревенской девочки в звезду, видео.
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