В сети появились фото, на которых можно увидеть, как выглядела Народная артистка Украины Нина Матвиенко в молодости.

Известная украинская певица, Народная артистка Украины Нина Матвиенко известна не только своим аутентичным голосом и популяризацией украинской песни, но и своим стилем.

Легенде украинской песни, настоящей иконе эстрады Матвиенко сейчас семьдесят пять лет. В своем возрасте артистка выглядит просто потрясающе – она ​​стильная, ухоженная и уверенная в себе. А что уж говорить о юности и молодых годах Нины.

Так, в сети показали архивные кадры с молодой Ниной Матвиенко, на которых ее можно увидеть в нарядах национальными мотивами – вышиванках и пышным венком на густой черной шевелюре. А взгляд – огненный и пронзительный так и завораживает.

Стоит отметить, что Нина Митрофановна – не одна звезда в своей семье. По стопам матери-артистки пошла дочь Антонина, которой передался удивительный голос и любовь к украинской песне. К слову, Тоня Матвиенко вышла замуж за исполнителя Арсена Мирзояна, с которым растит маленькую дочь, которую назвали в честь звездной бабушки Ниной.

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