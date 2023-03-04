Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и продолжает работать в россии, часто радует свою аудиторию яркими публикациями. Так, в этот раз звезда-запроданка представила новый клип, который разочаровал даже ее российских фанов.

Так, в ролике можно увидеть кадры из нового клипа, который Лорак представила фанатам 3 марта. В нем артистка появилась в откровенном образе - белом платье на тонких бретельках, из которого едва не выпадает объемное декольте.

В подписи к публикации Лорак поблагодарила российскую команду, которая работала над созданием этого клипа. На это люди в комментариях отметили, что раньше клипы были лучше, потому что их внимал клипмейкер Алан Бадоев.

"Очень приятно было работать вместе с талантливейшим актером и настоящим профессионалом своего дела Марком Богатыревым. Спасибо за твое участие! Я благодарна всей команде, которая принимала участие в создании этого кинофильма", - написала певица и подробно рассказала, кто работал над ее клипом.

Пользователи не стали молчать и принялись писать свое мнение о клипе в комментариях:

"Лично мое мнение, но песня и клип – без индивидуальности. Красивая картинка, но нет глубины. Не сравнить с клипами Бадоева".

"Все песни на один мотив, и манера одна и та же".

"Одно и тоже!".

"Однотипно, не современно, никак".

"У Бадоева было реально лучше и круче".

"Одно и то же, никак не отличается от последних песен. Никакой это не шедевр, да, обычная песенница".

"Где та прежняя Ани Лорак? С песнями, которые оставались и остаются в душе навеки? Где всплывают старые воспоминания и мысли?".

"Раньше была очень женственной, ухоженной, красивой и клипы были неповторимы. А сейчас… Извините, как накаченная со всех сторон силиконом матрешка с песнями только о страданиях".

"Много силикона. Песня, как всегда, ни о чем, однотипна".

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