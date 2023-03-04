Популярная в россии певица украинского происхождения Ани Лорак, которая с начала полномасштабного российского вторжения никак не выразила свою гражданскую позицию и продолжает работать в россии, часто радует свою аудиторию яркими публикациями. Так, в этот раз звезда-запроданка представила новый клип, который разочаровал даже ее российских фанов.
Так, в ролике можно увидеть кадры из нового клипа, который Лорак представила фанатам 3 марта. В нем артистка появилась в откровенном образе - белом платье на тонких бретельках, из которого едва не выпадает объемное декольте.
В подписи к публикации Лорак поблагодарила российскую команду, которая работала над созданием этого клипа. На это люди в комментариях отметили, что раньше клипы были лучше, потому что их внимал клипмейкер Алан Бадоев.
"Очень приятно было работать вместе с талантливейшим актером и настоящим профессионалом своего дела Марком Богатыревым. Спасибо за твое участие! Я благодарна всей команде, которая принимала участие в создании этого кинофильма", - написала певица и подробно рассказала, кто работал над ее клипом.
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Пользователи не стали молчать и принялись писать свое мнение о клипе в комментариях:
"Лично мое мнение, но песня и клип – без индивидуальности. Красивая картинка, но нет глубины. Не сравнить с клипами Бадоева".
"Все песни на один мотив, и манера одна и та же".
"Одно и тоже!".
"Однотипно, не современно, никак".
"У Бадоева было реально лучше и круче".
"Одно и то же, никак не отличается от последних песен. Никакой это не шедевр, да, обычная песенница".
"Где та прежняя Ани Лорак? С песнями, которые оставались и остаются в душе навеки? Где всплывают старые воспоминания и мысли?".
"Раньше была очень женственной, ухоженной, красивой и клипы были неповторимы. А сейчас… Извините, как накаченная со всех сторон силиконом матрешка с песнями только о страданиях".
"Много силикона. Песня, как всегда, ни о чем, однотипна".
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