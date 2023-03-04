На своей странице в Instagram артистка рассказала, как приготовить домашние булочки бриош.

"Когда ты мультизадачная, у тебя все расписано по часам, а иногда даже и по минутам. Я действительно складываю себе график на месяцы вперед. Домашние обязанности в нем тоже вписаны. Потому что я и жена, и мама, и люблю, когда все чисто и вкусно", - пишет Лилия Ребрик.

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

230 мл молока

20 г свежих дрожжей

2 яйца

125 г размягченного сливочного масла

600 г муки

70 г сахара

0.5 ч.л. соли

(яичный желток и 2 ст. л. молока)

Сначала в разогретом молоке разведите свежие дрожжи. Отдельно взбейте в миске масло и яйца, затем смешайте эту массу с молоком и разведенными дрожжами.

Смешайте муку с сахаром и солью в большой миске. Сделайте внутри углубление и влейте туда жидкую смесь. Вилкой тщательно размешайте все до однородности. Замесите тесто и оставьте его подходить в миске, накрытой пищевой пленкой, на 1,5 часа.

Скатайте из теста шарики, смажьте каждый смесью желтка с молоком и оставьте на присыпанной мукой поверхности на 30 мин. Для приготовления Лилия Ребрик использовала мультипечку, поэтому она выпекала булочки в течение 9 минут при температуре 180 градусов.

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.