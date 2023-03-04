Многие украинцы были непреклонны в том, что с песней Александра Зарицкая не справилась.

Известные украинские исполнители приняли участие в записи альбома, который вышел под названием "ДНК" — "Душа. Нация. Культура". Пластинка состоит из 18 украинских народных песен в современной аранжировке. Группа "KAZKA" также взяла участие и записала песню "Пливе кача" в новой обработке. Солистка группы Александра Зарицкая опубликовала запись песни на своем канале в Youtube.

Все деньги от прослушивания альбома будут перечислены на United24 и пойдут на восстановление Украины. Александра Зарицкая призналась, что безумно счастлива присоединиться к записи этого альбома.

"Гордые стать частью сборника украинских народных песен в современном джазовом звучании и исполнить песню, которая каждый раз — до слез", — отметила артистка.

Многие украинцы были непреклонны в том, что с песней Александра Зарицкая не справилась:

"Всегда, когда слышу эту песню, то мурашки по телу. Но это исполнение не коснулось, мурашек не было", "Сказку" люблю и слушаю, но эта песня не тронула. Думаю, вы старались все такое... Но не то. Не все могут ее вытянуть", "Не хочу никого обидеть, но не стоит пробовать перепеть эту песню всем. Лучше бы не брались", "По моему мнению это не та песня, которую стоит перепевать. Выйдет ужасно в любом случае".

Правда все были и те, кто похвалил певицу за исполнение композиции.

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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