Среди мужчин легендой украинского кино и юмора можно заслуженно считать актера Станислава Боклана. На счету Заслуженного и Народного артиста десятки ролей в кино, сериалах и театральных постановках. Он поразил публику своим талантом и неимоверной харизмой.

Правда, многие украинцы открыли для себя Станислава Боклана уже когда он стал харизматичным седым мужчиной. Особенно зрителям запомнилась роль артиста в комедии "Папик", где он был еще и с густыми усами и бородой. А многие также помнят 63-летнего актера как тренера нескольких сезонов "Лиги смеха" и участника студии "Квартал 95".

А вот как Станислав Владимирович выглядел в молодые годы знают далеко не все. Так, в сети вплыли архивные кадры еще совсем молоденького начинающего актера Стаса, который, в прочем с годами только похорошел.

К слову, стоит отметить, что любимый зрителями и востребованный в театрах и кино актер Станислав Боклан не сразу получил признание. Да и в театральный вуз поступил не с первого раза. Зато, когда талант Станислава Владимировича рассмотрели, предложения о съемках посыпались одно за другим.

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