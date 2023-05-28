Среди мужчин легендой украинского кино и юмора можно заслуженно считать актера Станислава Боклана. На счету Заслуженного и Народного артиста десятки ролей в кино, сериалах и театральных постановках. Он поразил публику своим талантом и неимоверной харизмой.
Правда, многие украинцы открыли для себя Станислава Боклана уже когда он стал харизматичным седым мужчиной. Особенно зрителям запомнилась роль артиста в комедии "Папик", где он был еще и с густыми усами и бородой. А многие также помнят 63-летнего актера как тренера нескольких сезонов "Лиги смеха" и участника студии "Квартал 95".
А вот как Станислав Владимирович выглядел в молодые годы знают далеко не все. Так, в сети вплыли архивные кадры еще совсем молоденького начинающего актера Стаса, который, в прочем с годами только похорошел.
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К слову, стоит отметить, что любимый зрителями и востребованный в театрах и кино актер Станислав Боклан не сразу получил признание. Да и в театральный вуз поступил не с первого раза. Зато, когда талант Станислава Владимировича рассмотрели, предложения о съемках посыпались одно за другим.
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