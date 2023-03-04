Популярный украинский комик, шоумен и победитель шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной Александр Эллерт, который оскандалился совими поездками за границу, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил забавное фото, а в подписи к нему написал мощное обращение к украинцам

Как видно, на новой фотографии Александр запечатлен в интересной локации с кирпичной стеной. Перед камерой он появился в узких серых джинсах, кроссах и необычном черном свитере и с нецензурной надписью на нем. Он стоит, сложив руки за спиной, и пронзительно смотрит в объектив.

В подписи к публикации Эллерт написал: "Обращаюсь к тебе. Слушай, если задуматься, то благодаря тебе на карте мира подсветилась невероятная страна. Узнали о самых стойких людях во Вселенной. Трансформируются отношения на планете. Многие украинские бизнесы вышли на международный уровень, а дальше будет еще больше. Поэтому благодарю тебя… воин ВСУ".

Украинцы не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию комика:

"Где можно заказать такой мир свитшот?".

"Очень крутой свитшот".

"Мне очень приятно, что мы с вами Александр из одной страны, и еще одной области!".

"Саша, прекрасный пост!".

"Слава ВСУ! Слава Украине".

"Согласна с тобой".

"Где вы покупаете такие свитерочки?".

"И я хочу такой свитшот. Жду следующий пост с адресом, где его можно заказать".

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