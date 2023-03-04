Чтобы отпраздновать свой день рождения, Маша Полякова вместе со своим бойфрендом, парнем по имени Артур, ведущим блог о жизни Лондоне глазами украинца, уехала в Париж.

В этот раз на своей странице в Instagram дочь артистки похвасталась яркими кадрами на фоне Эйфелевой башни и поделилась эмоциями.

"Ну вот и 18 лет. Когда началась война, мне было 16 и тогда мой мир перевернулся, как и у всех украинцев. Желать сегодня можно только одного и это победы. Я никогда не думала, что буду праздновать свой праздник без родителей, не дома, не в своей стране, но это так. Никогда не могла подумать, что буду студентом в Англии и жить в лондонском общежитии, и никогда не думала, что буду так скучать по дому, по своей родине", — написала Маша Полякова.

Украинцы в комментариях напомнили дочери Ольги Поляковой, что война рф против Украины началась еще в 2014 году, а также иронизируют по поводу того, как тяжело учиться в Лондоне и пить шампанское в Париже:

"Война началась в 2014 году, или у вас что-то с математикой, или с головой";

"Когда началась война, тебе было 9 лет 🙄 не культурно забывать, что уже мы долго воюем за наши земли!";

"Бедная, так страдает... 😢".

Напомним, дочь Поляковой попала в новый языковой скандал.

Также сообщалось, что Поляковой после ее откровений припомнили интервью Ксении Собчак.

Кроме того, Politeka.net писала, что Полякова нашла замену уехавшему из Украины Олегу Виннику.