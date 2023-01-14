Дочка Олі Полякової Маша поділилася новим відео у своєму блозі, через що нарвалася на критику.

Як пише Politeka.net , Маша Полякова – донька української співачки Олі Полякової. Дочка, що підросла, пішла стопами зіркової матері і зайнялася музикою, ставши солісткою панк-рок гурту. А минулого року Маша поїхала на навчання до Лондона, де перебуває і зараз. При цьому переїзд для дочки Полякової дався непросто, адже у неї почалася проблема зі шкірою через жорсткість води у регіоні.

Не забуває Маша і про Тікток, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Полякова-молодша показала кумедний тренд, поділившись із фанатами у своєму блозі.

На відео Маша пояснила, чому іноді дівчата обирають парубків дебілів. Як можна зрозуміти, що все через зростання, адже це виявляється на першому місці.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Ооо, чудово розумію";

«Жиза»;

"Чому пісні мовою агресора? Мама перейшла рідною мовою, а ти не можеш?".

Нагадаємо, дочка Полякової повернулася з Лондона і по-дорослому звернулася до українців .

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