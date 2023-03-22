Популярный украинский шеф-повар и ресторатор колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво давно полюбился украинским зрителям своей харизмой и профессионализмом. Все его знают, как несменного судью многолетних сезонов шоу "Мастер Шеф". А сначала войны Эктор поразил еще и своей человечностью, добротой и даже проукраинским патриотизмом.
Шеф-повар активно ведет свои соцсети, где показывают и его работу, и волонтерство и личную жизнь. Во всем этом прослеживается отменное чувство стиля и урожденная харизма и элегантность.
Мы решили собрать топ-5 лучших образов главного судьи "Мастер Шеф".
Образ №1
В финальном выпуске "Мастер Шеф. Профессионалы-3" Эктор Хименес-Браво пришел на съемки в бордовом велюровом пиджаке, которым затмил всех.
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Образ №2
В одном из выпусков Эктор вышел в эфир в нежном весеннем образе. На нем была светлая рубашка в листвяной принт, темная жилетка и светлые брюки. Это выглядело очень свежо.
Образ №3
Еще один невероятный образ Эктора состоял из зеленоватой "мраморной" футболки, поверх которой она надел темно-зеленую рубашку необычного кроя, а рукава немного закатал.
Образ №4
Еще один запоминающийся образ с жилеткой – это выпуск, где Эктор появился в темной рубашке с необычным принтом, который напоминает подсолнухи. А жилетка была насыщенного темного оттенка.
Образ№5
Очередной образ, который запомнился зрителям – свежий и светлый. Здесь Хименес-Браво в пиджаке едва заметно желтого оттенка, под которым у него чего-голубая футболка.
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