Популярная украинская певица, солистка группы Go-A Катя Павленко, которая вместе коллективом с начала войны активно гастролирует за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное фото-афишу и поделилась радостной новостью.

Как оказалось, группу Go-A пригласили стать хедлайнерами на фестивале Paaspop в Нидерландах. По словам Кати, это трехдневный музыкальный фестиваль, который проходит ежегодно во время Пасхальных праздников. И именно это мероприятие открывает сезон и дает начало музыкальным фестивалям.

В подписи к публикации Павленко рассказала детали: "Привет, Нидерланды! Мы рады анонсировать наше выступление на фестивале @paaspopfestival в качестве хедлайнеров на сцене Roxy Tent! Paaspop – это трехдневный музыкальный фестиваль в Шийнделе (Северный Брабант), который проходит ежегодно во время Пасхальных праздников и является мероприятием, открывающим фестивальный сезон. Фестиваль предлагает программу из более чем 200 впечатляющих выступлений местных и зарубежных артистов на десяти разных сценах. До встречи 7 апреля!".

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