Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка поделилась очаровательным видео, которым восхитила украинцев.

Как видно, в ролике Даша вышла на прогулку по городу, она с поднятой головой шагает по улице и выглядит очень стильно и уверенно. Перед камерой блогерша пояивлась в узких светлых джинсах, кофейной кофточке и модном сером пальто-кардигане. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и солнцезащитные очки.

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Даша расцвела. Пример, когда после разрыва отношений девушка не сидит в слезах, а сияет в миллионы раз больше".

"Даша, ну ты такой пожар. Вау".

"Ну как можно быть такой класнной?".

"Я почему-то думала, что беж и серый не сочетается".

"Даша, расцвела. Невозможно насмотреться".

"Стильная красотка".

"Ты так изменилась. Энергия твоя вдохновляет".

"Очень стильно и эффектно".

"Даша, я от вас всегда была в восторге, а сейчас в двойное!".

Напомним, "В меня часто не верили": ведущий "Холостяка" Решетник похвастался, что о нем сняли фильм.

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