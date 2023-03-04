Известный украинский шоумен, исполнитель Дима Коляденко, который является бывшим мужем певицы Ирины Билык, с которой они со скандалами расстались много лет назад, чатсо делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист рассказал о творческом воссоединении с певицей.

Как оказалось, Дима и Ирина вместе стали участниками творческого проекта "ДНК", где вместе с другими украинским звездами перепели на новый лад народные песни. Дуэту Коляденко и Билык досталась песня "Ой, на горі два дубки", и исполнили ее они очень необычно – с нотками джаза и соул.

В подписи к публикации Коляденко рассказал: "ДНК – Душа. Нация. Культура. Каждый трек альбома – посвящение и благодарность мужественным воинам ВСУ, каждому, кто на своих плечах держит нашу страну, и ценой собственной жизни защищает право Украины занять достойное место в мире и мировой культуре. Мы выбрали необычное сочетание украинской народной песни с популярным звучанием джаза и соул, что, по нашему мнению, свидетельствует об умении вписываться в мировой контекст, сохраняя уважение к национальной идентичности".

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