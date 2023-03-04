В 2021 году звезда, которая в последнем сезоне шоу "Танці з зірками" заменила Тину Кароль, вышла замуж за бизнесмена по имени Алмаз. Ее муж – непубличная личность. Известно, что у бизнесмена казахского происхождения миллионное состояние, и уже несколько лет Иванна вместе с ним живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram Иванна Онуфрийчук похвасталась кадрами с мероприятия, на котором ей удалось побыть в роли ведущей.

"Когда любимая профессия дает возможность приобщиться к добрым делам, она становится еще более любимой! 🥰 Я до сих пор под впечатлениями от мероприятия, организованного нашими украинцами в Цюрихе, ведущей которого я была вместе с невероятным Рето Бреннвальдом - Ukrainian Fashion Day", — пишет звезда.

Ведущая рассказала, что в тот вечер, во время состоявшегося на мероприятии аукционе ее благотворительный фонд собрал 1350 франков. Вся сумма, по ее словам, будет направлена ​​на программу, в рамках которой она с командой закупает украинскую литературу для детей, находящихся в Швейцарии.

Но кроме комплиментов Иванне Онуфрийчук в комментариях досталась и порция критики:

"Это моветон одевать на благотворительное мероприятие украшения за десятки тысяч долларов! все выглядят скромно, только Иванна пришла себя показать и развлечь".

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