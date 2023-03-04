В интервью для издания NV лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал о том, как становление отцом во время войны влияет на его восприятие мира. В июне 2021 года украинский музыкант стал отцом сына Ивана, а через год, в июне 2022 года, во время российской агрессии, родилась дочь Соломия.

В интервью Вакарчук поделился своими чувствами в связи с этим и рассказал, что испытывает отец двух маленьких детей в условиях войны.

Он отметил, что это не изменило его фундаментально, но добавило еще одно измерение и краску в его жизни, которые являются, возможно, самыми важными. Он также отметил, что это не отягчающий фактор, а наоборот, дает безумную мотивацию.

Хотя он хотел бы больше времени проводить с детьми, он понимает, что каждый делает все, что может, чтобы защитить свою страну и обеспечить ее будущее без войны. Он ездит на фронт и старается ускорить победу, чтобы его дети не знали, что такое "война", и чтобы его сын не пришел на фронт в будущем.

Многие музыканты с начала вторжения занялись благотворительностью и волонтерством. На минувшей неделе фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук дал благотворительный концерт в Лондоне в зале исторического здания Canada House на Трафальгарской площади.

Напомним, лидер "Океан Ельзи" Вакарчук разоткровенничался перед украинцами и заговорил о наболевшем.

Также Politeka писала, что лидер "Океан Ельзи" Вакарчук вспомнил важные события, когда собрал более 100 тысяч слушателей.

Как Politeka сообщала, Вакарчук, который скрывает свою семью, неожиданно рассказал о маленьком сыне.