Україна щорічно 20 лютого вшановує пам'ять жертв, які загинули цими днями на Майдані. У дев'яту річницю страшних подій на вулиці Інститутській у Києві зірки українського шоубізнесу вшанували пам'ять загиблих та нагадали всім, що герої не вмирають. Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в Інстаграмі також написав пост, який присвятив цим подіям.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук був одним із тих, хто активно підтримав Революцію гідності. Більше того, у перші дні протистоянь колектив зібрав понад 100 тисяч слухачів на Майдані Незалежності та заспівав для них свої хіти.

"День пам'яті Героїв Небесної Сотні Саме того дня ми показали світові, що свобода і гідність — наші невід'ємні цінності. Саме того дня почалася війна за нашу незалежність. Саме того дня ми стали собою... Вічна пам'ять героям", — написав. Святослав Вакарчук у Мережі.

У коментарях користувачі мережі писали, що таке не можна забувати і особливо людей, які віддали своє життя на Майдані: "Таке неможливо забути", "Дивіться рабіяни, як народ обстоює свою свободу", "Героям Слава".

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