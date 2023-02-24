Артист з першого дня підтримує ЗСУ, українців та всіх постраждалих. Він активно виступає з концертами, волонтерить та висвітлює ситуацію в країні на своїй сторінці в Інстаграм.

«Сьогодні річниця повномасштабної агресії Росії проти нашої держави. Буде багато спогадів про цей складний рік. Є речі, про які згадуєш постійно, є такі, про які не згадувати більше ніколи. Але я вважаю, що час спогадів ще настане.

А сьогодні важливо сконцентруватися на діях, які ведуть до Перемоги!

Для мене найвища честь сьогодні бути поряд із воїнами, які захищають нас і розпочати цей день гімном нашої держави під час нагородження президентом наших захисників, родичів загиблих воїнів, волонтерів» - висловився Вакарчук.

Раніше артист виклав незвичайну посаду і здивував одкровенням про сина. Як виявилось, Святослав присвятив свою публікацію до Міжнародного дня рідної мови.

До слова, Вакарчук їх тих зірок, які старанно ховають своє особисте життя, однак після народження сина Івана, а потім дочки Соломії він офіційно повідомив про це громадськість і попросив журналістів не дошкуляти його питанням.

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