Популярний український виконавець та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який з початку війни почав активно гастролювати з концертами на підтримку України, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав незвичайну посаду і здивував одкровенням про сина.

Як виявилось, Святослав присвятив свою публікацію до Міжнародного дня рідної мови. Він виклав картинку з українською літерою "Ї" та розповів про улюблені слова свого маленького сина Івана. До слова, Вакарчук їх тих зірок, які старанно ховають своє особисте життя, однак після народження сина Івана, а потім дочки Соломії він офіційно повідомив про це громадськість і попросив журналістів не дошкуляти його питанням.

У підписі до нової публікації Святослав розповів: "Мій син Іван у свої 1 рік і 8 місяців знає багато слів. Зараз він дуже любить говорити слова Потяг, Борсук, Їжак, Валіза. Але фаворити змінюються щотижня. Немає нічого кращого, ніж чути як твої діти починають говорити. Говорити рідною мовою! Це щастя! (До речі, ще одне улюблене слово нашого Івана). Українська мова - це чи не найсильніша наша зброя. Найбільш стратегічна, так точно. З Міжнародним днем рідної мови, друзі!".

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