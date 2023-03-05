На "Голос країни" Надя Дорофеева была звездной тренершей Сергея Лазановского, именно под ее наставничеством артисту удалось одержать победу в шоу.

В этот раз на своей странице в Instagram певец похвастался новой долгожданной встречей с Надеждой. Также вместе с ними засветилась другая участница "Голоса" Карина Столаба.

"Наконец-то случилась возможность попасть на концерт к Наде Дорофеевой. Эмоций много, как и хорошего впечатления. + большое дело делает команда Нади, помогая в сборе средств для благотворительного фонда Суперлюди, которые занимаются закупкой протезов для наших сильнейших парней и девушек 💪🏻 P.S. Вчера были одни из самых теплых объятий 💛", - написал Сергей Лазановский под фотографиями.

Поклонники в комментариях поддержали артиста, засыпали его комплиментами и шутят, что блогерша Анастасия Маркив будет его ревновать:

"Да ну, дядя. Ты сам крутяк, круче той Дорофеевой. Твои хиты разрывают танцпол!!!🔥";

"Какие же вы классные 😍🔥";

"Настя Маркив где-то начинает переживать за теплые объятия...";

"я начинаю переживать за Настю.. бедняжка, не спит, переписывается с другими мужиками, кхм.. то есть не ест 😢".

Напомним, победитель "Голос країни" Сергей Лазновский вызвал бурную реакцию после видео о ВСУ.

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