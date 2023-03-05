На своей странице в Instagram модельер рассказал, в чем состоит уникальность нашего народа.

"Украинцы — уникальный народ. Мы с вами даже не осознаем насколько уникальны и исключительны. В командировках за границей я услышал столько восторгов и поддержки от европейцев, и все они поражены тем, как нам во время войны удается работать, создавать новое, представлять страну на международных событиях и соревнованиях", - пишет Андре Тан.

Дизайнер добавил, что когда его спрашивают, как украинцы не боятся, что завтра в их город, в их дом прилетит ракета, он с улыбкой отвечает: «Живем один раз — свет дали и слава богу, а прилетов мы уже не боимся, страха больше нет, есть только ненависть и жажда победы, а после победы нам экономически сильная страна нужна — вот мы и работаем».

"Мы продолжаем работать, бороться и строить лучшее будущее для себя и своих детей. Наша внутренняя сила и твердая вера в свои возможности помогают нам выдерживать любые испытания. Украинцы – это уникальный народ, народ с поразительной внутренней силой и твердой верой в свои возможности. И самое главное, наше счастье быть свободными – в словах, в действиях, в душе. Мы знаем, что такое свобода и этим мы уникальны", - подчеркнул Андре Тан.

Напомним, Андре Тан показал украинкам, как стильно носить белую рубашку.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

Также Politeka писала, что Андре Тан показал украинкам топ самых актуальных сапог.