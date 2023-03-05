В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила эффектный черно-белый портрет, на котором она позирует в прозрачной водолазке, и решила сопроводить пост загадочно-мудрой цитатой.

"Не очаровываться собственными ожиданиями...

…Во избежание разочарований достаточно перестать питать надежды на предоставленный шанс морально «не готовым» людям", — написала Екатерина Кухар под фотографией.

В комментариях и просто лайками на публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Лида Ли, Даша Астафьева, Григорий Решетник, Санта Димопулос, Наталья Могилевская, Владимир Завадюк и другие.

Украинцы в комментариях поддержали Екатерину Кухар и засыпали ее комлиментами:

"Ничего не понятно. Но очень красиво!))))";

"Идеал женской красоты 🔥🔥🔥";

"Хороший совет❤️И вы- невероятная красавица";

"Такое на ночь прочитать, то можно и не заснуть от мыслей 😅😅😅 какая Катерина сильная, красивая и хрупкая 🌷 одновременно";

"Но мечтать надо! И ставить цели, задачи! Мечты исполняются. Это проверено жизнью! Но надо работать, жить, не опуская руки. Верить в лучшее, что все задуманное сбудется!"

"Я вами восхищаюсь, какая красота, какая грация".

Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.