В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила эффектный черно-белый портрет, на котором она позирует в прозрачной водолазке, и решила сопроводить пост загадочно-мудрой цитатой.
"Не очаровываться собственными ожиданиями...
…Во избежание разочарований достаточно перестать питать надежды на предоставленный шанс морально «не готовым» людям", — написала Екатерина Кухар под фотографией.
В комментариях и просто лайками на публикацию отреагировали многие украинские знаменитости, среди которых Лида Ли, Даша Астафьева, Григорий Решетник, Санта Димопулос, Наталья Могилевская, Владимир Завадюк и другие.
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Украинцы в комментариях поддержали Екатерину Кухар и засыпали ее комлиментами:
"Ничего не понятно. Но очень красиво!))))";
"Идеал женской красоты 🔥🔥🔥";
"Хороший совет❤️И вы- невероятная красавица";
"Такое на ночь прочитать, то можно и не заснуть от мыслей 😅😅😅 какая Катерина сильная, красивая и хрупкая 🌷 одновременно";
"Но мечтать надо! И ставить цели, задачи! Мечты исполняются. Это проверено жизнью! Но надо работать, жить, не опуская руки. Верить в лучшее, что все задуманное сбудется!"
"Я вами восхищаюсь, какая красота, какая грация".
Напомним, Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.