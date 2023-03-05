Популярная украинская актриса решила показать в Инстаграм Стори, как исполнила с сыном одну мечту. Артистка рассказала детально, почему все было не так гладко.
«Мы с Платоном любим адреналин! Снимать вообще нельзя было, как оказалось, за что получили пи*дюлин. Но здесь немножко концовочки кайфа. Есть еще кое-что, я не рассказывала вам, так как думала, что некоторые могут не понять.
У Платона была одна мечта и мы решили ее исполнить. И моя тоже, самые высокие горки Европы. Но как только мы зашли в парк, произошел полный пипец, мы поняли, что Платоху не пустят на самые крутые горки, ибо он 139 см, а пускают со 140. Я покаталась сама, кароче, Платон меня отпустил попробавать все горки. Если не он, то я» - пишет Мишина.
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Стройная и изящная Мишина не всегда была такой, за беременность ранее она даже набрала 30 кг и призналась, что долго
не могла сбросить. А когда стала стройной, всегда заботилась о себе.
Недавно Ксения призналась, что за несколько месяцев в постоянном стрессе она набрала лишнего, и хотя это не было так видно, состояние кожи и внешний вид ухудшились. Теперь она увлечена похудением и стала показывать свои ритуалы каждый день.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.