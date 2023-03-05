В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить верещаку.

"Вы будете визжать от удовольствия, когда впервые попробуете это блюдо, траст ми. Ароматные свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком - растают во рту и сделают вам до невозможного хорошо. Готовы прожить это удовольствие? Тогда приготовьте верещаку", — советует звезда "Мастер Шеф".

Возьмите 1 кг свиных ребрышек, помойте их, нарежьте по 1-2 сегмента и уберите пленки. Мясо посолите, поперчите и добавьте измельченные зубчики целой головки чеснока. На разогретой сковороде с 2-3 ст. л. подсолнечного масла поджарьте свинину до румяной корочки. Далее переложите обжаренные ребра в глубокую форму для запекания. Посыпьте мясо 1 ч. л. орегано и влейте туда 1 л темного кваса. Отправляем форму в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем свинину с квасом в течение 1 часа.

Готовые ребрышки переложите в посуду и накройте фольгой, чтобы они были горячими к подаче. Квас слейте в сотейник и выпаривайте в течение 15 минут для создания густого соуса. Понемногу добавляйте к соусу 2 ст. л. муки из 50 г мягкого сливочного масла, перемешивая венчиком, чтобы он был однородным и без комочков. При подаче теплые ребра щедро полейте соусом и присыпьте сухарями.

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

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