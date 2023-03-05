На своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами с мероприятия, которое посетила вместе со своим мужем хореографом Андреем Диким.
"Благотворительность - это инвестиция. Времени, энергии, добра. Инвестиция в будущее Украины, которую обязательно отстроят, которая расцветет, которая точно будет счастлива. Дарите Добро, тратьте время и энергию на помощь людям: донатом, товаром, одеждой, информацией, даже добрым словом. Это сейчас очень и очень важно!", - подчеркнула Лилия Ребрик.
Ведущая выступила на Female freedom forum, который состоялся накануне в Киеве. Она подготовила презентацию по теме "Сила женской эмпатии: как украинки трансформируют ярость к врагу в благотворительность", поделилась своим опытом благотворительности, а также побывала среди людей, близких по духу.
Лилия Ребрик также добавила, что деньги, собранные ее благотворительным фондом, пойдут на проект «Непокоренные» - поддержку женщин, которые оказались один на один в столь тяжелое время и теперь ответственны за себя, за детей и стареньких родителей.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Ловушка для россиян в Мелитополе: эксперт объяснил, как ВСУ могут быстро изгнать оккупантов
Меры по выезду мужчин за границу ужесточат: "После побега украинского комика..."
На Украину надвигается опасность: объявлено предупреждение, в каких регионах будет хуже всего
Андре Тан показал украинкам, как стильно носить обыкновенное худи: "Это будет очень хороший образ"
Украинцы в комментариях поддержали актрису и засыпали ее комплиментами:
"Как хорошо, что есть такие люди❤️";
"Лилия, спасибо, Вам за вчерашнее выступление. Вы были невероятны. Речь была очень чувственной и вдохновенной ❤️🤗".
Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.
Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.