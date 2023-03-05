Известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик рассказала о еще одной сфере своей деятельности.

На своей странице в Instagram артистка поделилась кадрами с мероприятия, которое посетила вместе со своим мужем хореографом Андреем Диким.

"Благотворительность - это инвестиция. Времени, энергии, добра. Инвестиция в будущее Украины, которую обязательно отстроят, которая расцветет, которая точно будет счастлива. Дарите Добро, тратьте время и энергию на помощь людям: донатом, товаром, одеждой, информацией, даже добрым словом. Это сейчас очень и очень важно!", - подчеркнула Лилия Ребрик.

Ведущая выступила на Female freedom forum, который состоялся накануне в Киеве. Она подготовила презентацию по теме "Сила женской эмпатии: как украинки трансформируют ярость к врагу в благотворительность", поделилась своим опытом благотворительности, а также побывала среди людей, близких по духу.

Лилия Ребрик также добавила, что деньги, собранные ее благотворительным фондом, пойдут на проект «Непокоренные» - поддержку женщин, которые оказались один на один в столь тяжелое время и теперь ответственны за себя, за детей и стареньких родителей.

Украинцы в комментариях поддержали актрису и засыпали ее комплиментами:

"Как хорошо, что есть такие люди❤️";

"Лилия, спасибо, Вам за вчерашнее выступление. Вы были невероятны. Речь была очень чувственной и вдохновенной ❤️🤗".

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.