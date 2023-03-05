Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман со Светланой Готочкиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился необычным фото, на котором продемонстрировал стильный аутфит.
Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен, видимо, в лифте с деревянным фасадом. Перед камерой он появился в черном свитере и строгом бежевом пальто. На его лице модные солнцезащитные очки и самоуверенное выражение.
В подписи к публикации Цымбалюк коротко написал: "Весна". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию актера:
"Мать родная! Хоть бы Григорий Иванович не увидел это фото, а то пахнет разводом".
"Настоящий герой – герой современности и мужества".
"Крутяк!".
"Надеемся, что все будет хорошо".
"Что за пацаняка?".
"Очень модный казак".
"Какой крутой".
"Как вам эта весна?".
"Прекрасный".
"Классный".
"Суперский".
"Ох, красавец".
"Стильное пальто".
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