Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман со Светланой Готочкиной, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился необычным фото, на котором продемонстрировал стильный аутфит.

Как видно, на новой фотографии Тарас запечатлен, видимо, в лифте с деревянным фасадом. Перед камерой он появился в черном свитере и строгом бежевом пальто. На его лице модные солнцезащитные очки и самоуверенное выражение.

В подписи к публикации Цымбалюк коротко написал: "Весна". А поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию актера:

"Мать родная! Хоть бы Григорий Иванович не увидел это фото, а то пахнет разводом".

"Настоящий герой – герой современности и мужества".

"Крутяк!".

"Надеемся, что все будет хорошо".

"Что за пацаняка?".

"Очень модный казак".

"Какой крутой".

"Как вам эта весна?".

"Прекрасный".

"Классный".

"Суперский".

"Ох, красавец".

"Стильное пальто".

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