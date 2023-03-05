На своей странице в Instagram артистка обратилась к тем , кто любит «Дашкать».

"В детстве хотела, чтобы меня звали "Алиса". Казалось, что мое имя очень старомодное и не изысканное. А вот какие-то "Анжелы", "Виолеты", "Тамилы" и "Яны" казались ангелами с поднебесья! В восьмидесятых Даши, Полины и Софии выглядели как бабушки [молчите, не спорьте, так мне казалось] Так вот, сейчас понимаю, как сильно мне повезло со вкусом родителей, не говоря уже о них самих))) И с бабушкой, которая все же заверила, что я "Дария" а не "Дарья" и не "Одарка". [ох, проблем с этой "И" хватило]", - вспоминает Астафьева.

Она также рассказала историю своего имени о красавице Дарии, которая была язычницей, жрицей в храме Афины, но вышла замуж за христианина Хрисанфа и также приняла христианство.

"Молодые супруги по взаимному согласию решили вести девственную жизнь. По воровскому доносу Хрисанф и Дария были схвачены стражей императора Немуриана и преданы мучениям. Дарию мучители привели к блудилищу, но там ее стал охранять посланный Богом лев. (Я кстати Лев 😁) Каждого, кто пытался осквернить святую, лев валил на землю, однако оставляя живым. Хрисанфа бросили в яму с нечистотами. Но по Божественному промыслу яма наполнилась благовониями вместо вони. Тогда император Немуриан велел отдать Хрисанфа и Дарию в руки палачей, и после истязания святые были похоронены живьем (3 ст.). Поэтому повторюсь. Ну, какая я вам Дашка??", - подчеркнула певица.

Напомним, Даша Астафьева избавилась от образа раскованной певицы и впечатлила новым увлечением.

Как сообщала Politeka, Даша Астафьева откровенно рассказала украинцам о своей новой работе.

Также Politeka писала, что Астафьева похвасталась романтичным отдыхом и без поездок за границу.