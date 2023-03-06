Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, с начала войны начала активно развивать свой Instagram-блог, где делится с поклонниками полезной информацией, личными событиями и пытается всячески поддерживать украинцев во время войны. Так, в этот раз звезда выложила очередное самоироничное видео, в котором рассказала, зачем настоящие женщины выходят замуж.

В коротком ролике Оля запечатлена в уютной комнатке со стильным дизайном и подсветкой, она умостилась на диване с бокалом вина, видно, что у нее отличное настроение. Перед камерой звезда появилась в необычном наряде – на ней темно-серая юбка, пестрая блузка и серая сумка через плечо. Волосы певицы собраны в высокий небрежный пучок, а на лице легкий макияж.

В видео Цибульская говорит: "Настоящая женщина должна выйти замуж два раза. Первый раз для шока, второй раз – для шика". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Кто не ленивый, одним разом не ограничен".

"И это обо мне".

"Третий раз тоже можно".

"А третий?".

"Однозначно, 100%".

"А третий удачно".

"А в третий раз для жизни".

"Оля, вы как всегда в точку".

"Шок уже был, на шик никак не осмелюсь".

"Золотые слова".

"Или еще так можно: "свадьба не похорон – можно и повторить".

"А у меня было наоборот".

"Оля, а у тебя еще шок или уже шик?".

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