Популярная украинская певица Татьяна Решетняк, более известная под творческим псевдонимом TAYANNA, которая в разгар войны презентовала чувственный дуэт "Вышиванка" с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила милое видео, в котором перепела известную народную песню "Била мене мати".

Как оказалось, ранее эту песню TAYANNA исполнила вместе с Верой Брежневой для альбома украинских народных песен, которые исполняли разные звезды. В коротком ролике Таня поет одна, она сидит на полу в уютной комнате и кокетливо пританцовывает. Перед камерой она пояивлась в светлых спортивных брюках и белой майки, под которой нет белья. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий естественный макияж.

В подписи к публикации TAYANNA написала: "Песня "Била мене мати" из альбома "ДНК". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Красавица".

"Какая ты талантливая девочка".

"Как хорошо".

"Словно из мюзикла".

"Огонь".

"Люблю".

"Просто хорошенькая".

"Такая красивая".

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