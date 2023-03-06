Популярная украинская певица, а теперь еще и актриса театра Наталья Могилевская, которая с начала войны остается в Украине и часто выступает с поддержкой благотворительных проектов, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка показала необычное фото, на котором предстала в молодежном образе.
Как видно, на новом снимке Наталья сфотографировала себя сама на фоне серых штор. Перед камерой она пояивлась в модной черной толстовке, а на голову накинула капюшон. Волосы певицы распущены и мягкими прядями спадают на плечи, а на ее лице чуть размазанный макияж, она кокетливо смотрит в объектив.
В подписи к публикации Могилевская рассказала, где покупала эту толстовку, и призвала поддерживать украинских производителей. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись лайкать и комментировать новую фотографию звезды:
"Вам очень подходит, красавица".
"Наталья, очень бесит, когда скрывают сразу цену".
"Красотка с грустными глазами".
"Красивая".
"Такая стильная"
"Обожаю тебя, красотка".
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