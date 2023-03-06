На своей странице в Instagram ведущий похвастался, что во время войны научился многим вещам, которые помогли ему выжить и быть полезным в этих условиях.
Первое "правило", которое Никита Добрынин сформулировал для себя во время войны - будьте благодарны за каждый день.
"Каждый день является новым началом и возможностью для развития. Даже в самых сложных моментах стоит вспомнить о том, что мы за многое можем быть благодарны: родных и близких, здоровье, возможность учиться и развиваться. 🖇️Учитесь прослеживать свои эмоции и реагировать на нихю В самых сложных моментах эмоции могут превысить разум, но важно научиться контролировать их. Следует обращать внимание на свои чувства и эмоции, прослеживать их влияние на решения и действия, учиться реагировать на них правильно", - пишет "Холостяк".
Ведущий дал украинцам еще три банальных, но хороших совета:
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- Создавайте маленькие цели и достигайте их шаг за шагом;
- Учитесь прощать и отпускать обиды;
- Не бойтесь перемен и нового.
Поклонники в комментариях к посту отметили, что Никита Добрынин уже избавился от обручального кольца, и жалеют его из-за печального взгляда:
"Мне так жаль Никиту…и почему женщины такие с@ки иногда….😢";
"Вы очень изменились, взгляд другой…";
"Даже обручальное кольцо снял. Жизнь странная штука: то люблю, то нет, то сходятся, то расходятся".
Напомним, самая богатая певица Украины Камалия обратилась к поклонникам с необычной просьбой.
Как сообщала Politeka, Анатолий Анатолич рассказал о трагедии с известным украинским ведущим Сергеем Галибиным.
Также Politeka писала, что Екатерина Кухар рассказала об испытаниях за год войны.