Телеведущий и главный герой одного из сезонов шоу "Холостяк" Никита Добрынин на фоне развода с Дешей Квитковой рассказал о своих "правилах жизни".

На своей странице в Instagram ведущий похвастался, что во время войны научился многим вещам, которые помогли ему выжить и быть полезным в этих условиях.

Первое "правило", которое Никита Добрынин сформулировал для себя во время войны - будьте благодарны за каждый день.

"Каждый день является новым началом и возможностью для развития. Даже в самых сложных моментах стоит вспомнить о том, что мы за многое можем быть благодарны: родных и близких, здоровье, возможность учиться и развиваться. 🖇️Учитесь прослеживать свои эмоции и реагировать на нихю В самых сложных моментах эмоции могут превысить разум, но важно научиться контролировать их. Следует обращать внимание на свои чувства и эмоции, прослеживать их влияние на решения и действия, учиться реагировать на них правильно", - пишет "Холостяк".

Ведущий дал украинцам еще три банальных, но хороших совета:

Создавайте маленькие цели и достигайте их шаг за шагом;

Учитесь прощать и отпускать обиды;

Не бойтесь перемен и нового.

Поклонники в комментариях к посту отметили, что Никита Добрынин уже избавился от обручального кольца, и жалеют его из-за печального взгляда:

"Мне так жаль Никиту…и почему женщины такие с@ки иногда….😢";

"Вы очень изменились, взгляд другой…";

"Даже обручальное кольцо снял. Жизнь странная штука: то люблю, то нет, то сходятся, то расходятся".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия обратилась к поклонникам с необычной просьбой.

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