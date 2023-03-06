Лидер группы «Друга ріка» и певец Валерий Харчишин ответил на вопрос о скандальной песне «Волонтер» Потапа, а в ответ получил имя нового "кумира" украинцев.

В интервью STAND UP Battle Club Харчишин рассказал, что прослушал композицию от начала до конца и считает, что ее Потап написал целенаправленно.

По словам Харчишина, он пришел к выводу, что песню Потап создал как гимн «Добробата».

«Эта песня просто для них. Написана быстро. Он очень неглупый парень, очень», – заверил Валерий.

Произошедшее Харчишин попытался объяснить тем, что у Потапа, возможно, не лучший маркетолог и сам рэпер «чуть-чуть выпал из среды».

«Он слишком много времени провел не здесь, не варился в этом нашем военном котле. Я за собой замечаю, что когда я возвращаюсь оттуда, я 3-4 дня в депрессии, я адаптируюсь как после полета в космос. Адаптация и депрессия меня съедает», - рассказал Харчишин о своих чувствах, которые у него возникают по возвращении в Украину из стран, где нет войны.

В свою очередь украинцы, комментируя слова Харчишина, выразили уверенность, что о Потапе вообще можно забыть:

«Есть время – есть люди. Потапа уже нет. Исчез. Позавчера. Движемся дальше – к Победе с новой музыкой!»,

«Потап – это пройденный этап, нет смысла о нем вспоминать! Лучше будем молиться за наших защитников и благодарить их, что они делают все возможное и невозможное для страны! Вот о ком мы должны думать и прославлять!»,

«Он достиг, что хотел, о нем забыли-а теперь все интернет пространство занято потапом и его «шедевром»»,

«Ни таланта, ни голоса», «Люди стали взрослее, мудрее, по другому размышляют, в темные времена видны светлых людей! И пошлую песенку Волонтер мог написать только тот, кто не слышит ресниц сирен, не слышит взрывов!...».

Также в соцсетях отметили творчество Артема Пивоварова:

«Да, он выпал из настоящего, и уже никогда не поднимется на ту ступень, где был. У нас есть Пивоваров, затмивший всех своей гражданской позицией, песнями, он поймал волну, а об этом уже забыли, у него не болит за Украину».

С этим мнением согласились десятки пользователей Facebook.

Напомним, бывшая жена Потапа показала его позврослевшего сына.

Также сообщалось, что Настя Каменских рассказала, как теперь планирует жить.

Кроме того, Politeka.net писала, что Каменских на фоне слухов о разводе с Потапом объяснила, почему они долго не появлялись вместе.