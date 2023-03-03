Українська співачка Настя Каменських опублікувала новий кадр в Інстаграм у весняному стилі та привернула увагу.

Цього разу популярна виконавиця Настя Каменських поділилася весняним кадром і заговорила про переживання, нові емоції та думки, пов'язані з новим сезоном. Шанувальники звернули увагу на перетворення артистки.

«Весна прекрасна у всіх її проявах: чарівна, квітуча, запашна. Але головне – віра в те, що разом із весняними квітами та теплом повернеться і мир до нашої рідної України 🌷

Ми пережили страшну, холодну та темну зиму, тому з першими променями сонця відчуваємо, що життя продовжується. Саме час наповнювати його незабутніми моментами, спогадами та мріями про майбутнє» - зізналася Каменських.

У мережі висловили свої емоції після прочитання думок Насті:

«Яка ти неймовірна ❤️✨; Прийшла і закружляла голову нам Чумачеча весна...; а який носик вахх 😍; Так справді прикрашає;

Ти просто неймовірна я не можу; Яка ти неймовірно красива 😭; Так точно красуня чарівна».

Раніше у мережі знову почали говорити про те, що співачка, можливо, вагітна. Після цього Настя зізналася – вона не займалася спортом довгий час та помітно набрала зайвого.

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