Продюсерка Ірина Горова показала сина від екс-чоловіка Олексія Потапенка (Потапа), поділившись кадрами з Будапешта у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Ірина Горова - відома українська продюсерка, яка була дружиною Олексія Потапенка (Потапа). Пара має спільний син Андрій, якому зараз 14 років. Також зоряна пара спільно керувала продюсерським центром, але Ірина повідомила про припинення співпраці з Олексієм минулого року, побажавши йому успіху в будь-якому з напрямків, який він вибере.

Не забуває Горова і про Інстаграм, де ділиться не лише роботою, а й особистими кадрами. А цього разу Ірина поділилася кадрами, де зірка була разом із своїм сином Андрієм у Будапешті.

"Одного разу у метро", - написала зірка у публікації.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи дочку Ірини Горової та дружину Сергія Бабкіна, та написали коментарі:

"Боже, який Андрюха дорослий";

"Якось у метро взяла із собою Настю";

"Ну Андрюха та репер";

"Весь у Потапа найкрутіший репер";

"З Потапом нічого немає схожого, з ним ваша копія, Потап матеріал".

А до цього Ірина ділилася власним фото з Будапешта. Зірка позувала біля квітучого дерева, але все ще у куртці та шапці.

"Відчувається весна", - написала лаконічно Горова публікація.

Нагадаємо, падчерка Потапа поділилася трепетними кадрами з красунею-матір'ю.

А ще Politeka повідомляла, що екс-дружина Потапа Горова у стильному образі поділилася секретом, як справлятися з емоціями.

Також Politeka писала, що колишня дружина Потапа Горова показала свій ідеальний сніданок під час тривоги.



