У себя в Instagram Потап прокомментировал смерть своего друга продюсера Владислава Ляшенко.
"Влад! Спасибо тебе за музыку! Ты был настоящей легендой! Я тебя знал всю свою музыкальную жизнь! Ты подарил нам столько интересного на «Тяжелой» сцене! Чего стоит только «Тол» …. спасибо тебе, друг … покойся с миром…", – написал Алексей Потапенко.
Владислав Ляшенко был известным украинским продюсером, арт-директором киевского клуба Bel Etage Music Hall. Кроме того, он основал альтернативную премию Best Ukrainian Metal Act – первую и единственную премию металл-музыки в Украине. Ляшенко внезапно скончался 3 марта. Ему стало плохо на работе, прямо во время встречи с клиентами. Продюсеру было всего 54 года.
Ранее коллеги Влада также рассказали об этой трагической потере.
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"Не стало нашего коллеги и друга! Влад Ляшенко — известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "ІншаМузика", артдиректор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в котором он успешно провел три сезона, несмотря на Covid и войну. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage. Сочувствуем близким и родным. Наши мысли сейчас с ними", — говорится в сообщении.
Напомним, украинцы просят "отменить" Потапа после его песни о волонтерах.
Также сообщалось, что Потап показал, какой Настя была задолго до их свадьбы.
Кроме того, Politeka.net писала об обстоятельствах и подробностях конфликта между Потапом и радиоведущим.