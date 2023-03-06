У себя в Instagram Потап прокомментировал смерть своего друга продюсера Владислава Ляшенко.

"Влад! Спасибо тебе за музыку! Ты был настоящей легендой! Я тебя знал всю свою музыкальную жизнь! Ты подарил нам столько интересного на «Тяжелой» сцене! Чего стоит только «Тол» …. спасибо тебе, друг … покойся с миром…", – написал Алексей Потапенко.

Владислав Ляшенко был известным украинским продюсером, арт-директором киевского клуба Bel Etage Music Hall. Кроме того, он основал альтернативную премию Best Ukrainian Metal Act – первую и единственную премию металл-музыки в Украине. Ляшенко внезапно скончался 3 марта. Ему стало плохо на работе, прямо во время встречи с клиентами. Продюсеру было всего 54 года.

Ранее коллеги Влада также рассказали об этой трагической потере.

"Не стало нашего коллеги и друга! Влад Ляшенко — известный промоутер, продюсер и автор многих проектов, соучредитель лейбла "ІншаМузика", артдиректор концертной площадки Bingo, клуба Monterey, директор Bel Etage Music Hall, в котором он успешно провел три сезона, несмотря на Covid и войну. Влад ушел из жизни внезапно, прямо во время экскурсии арендатора по Bel Etage. Сочувствуем близким и родным. Наши мысли сейчас с ними", — говорится в сообщении.

Напомним, украинцы просят "отменить" Потапа после его песни о волонтерах.

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