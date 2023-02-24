Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Время и Стекло". Теперь знаменитость строит сольную карьеру, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Надя показала, как выглядит ее укрытие во время воздушных тревог.
"Еще никогда в жизни мне не было так страшно, как в первые дни полномасштабной войны.
Не нашей войны, которая стала нашей реальностью. Этот первый день я встретила в своем доме, свободном, испуганном, вместе с друзьями. Помню, что в тот момент никто не знал, что делать. Помню, как вдруг в первый день не стало продуктов в магазине. Как действовать, откуда брать деньги, как спастись, как помогать…
А еще будильник каждую ночь первые 3 недели на 3 ночи и 6 утра, чтобы посмотреть новости", - написала Надя.
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Фанаты поставили десятки тысячи лайков и написали комментарии:
"Помню, как все думали, что через 3-5 дней все кончится. ох, как же мы ошибались";
"Страшная реальность, от которой хочется проснуться";
"Для нас все еще 2022. А я помню как боялась спать ложиться, и первые взрывы которые были рядом с нами. Но мы сильны, мы все выстоим".
Напомним, напуганная Надя Дорофеева рассказала о трагедии
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева показала, как ее принимают на концертах с украинским песнями
Также Politeka писала, что Леся Никитюк зацепила Дорофееву и других звезд кадрами из Харькова