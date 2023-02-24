Певица Надя Дорофеева показала свою ночлежку на случай бомбежек, поделившись в своем блоге публикацией к годовщине полномасштабного вторжения.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая прославилась благодаря дуэту "Время и Стекло". Теперь знаменитость строит сольную карьеру, но не забывает и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Надя показала, как выглядит ее укрытие во время воздушных тревог.

"Еще никогда в жизни мне не было так страшно, как в первые дни полномасштабной войны.

Не нашей войны, которая стала нашей реальностью. Этот первый день я встретила в своем доме, свободном, испуганном, вместе с друзьями. Помню, что в тот момент никто не знал, что делать. Помню, как вдруг в первый день не стало продуктов в магазине. Как действовать, откуда брать деньги, как спастись, как помогать…

А еще будильник каждую ночь первые 3 недели на 3 ночи и 6 утра, чтобы посмотреть новости", - написала Надя.

Фанаты поставили десятки тысячи лайков и написали комментарии:

"Помню, как все думали, что через 3-5 дней все кончится. ох, как же мы ошибались";

"Страшная реальность, от которой хочется проснуться";

"Для нас все еще 2022. А я помню как боялась спать ложиться, и первые взрывы которые были рядом с нами. Но мы сильны, мы все выстоим".

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