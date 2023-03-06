На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что накануне во время эвакуации бойцов из Бахмута погибла Яна Рыхлицкая, боевая медикиня 93 бригады «Холодный Яр». Ей было 29.

Как сообщил заместитель командира батальона «Свобода», воюющий на Бахмутском направлении, Силы обороны Украины контролируют ключевую трассу в Бахмут. "Никакого массового вывода украинских войск из Бахмута нет. Вывод отдельных подразделений – плановая ротация. Город остается под контролем ВСУ" – так цитирует CNN спикера группировки «Восток».

Россияне обстреляли село Понятовка Херсонской области. Женщина и двое ее детей погибли от попадания снаряда в частный жилой дом. Кроме того, оккупанты обстреляли Купянск на Харьковщине.

Путин должен вывести войска и только потом могут быть переговоры – заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, Германия не будет подталкивать Украину к неудобным компромиссам.

В США прибыли украинские пилоты, чтобы там оценили их умение овладеть боевыми самолетами, включая истребители F-16. К

концу месяца на тренировочную военную базу в США прибудет еще десять украинских пилотов.

В польский порт Гдыни прибыла военная техника для Украины от западных партнеров – ее количество впечатляет (видео 7).

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.