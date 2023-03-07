На своей странице в Instagram ведущий поделился милыми кадрами с украинским защитником и его семьей, которых он встретил в городе Льва.

"Во Львове мы с Алисой вышли пройтись по центру. Алиса хотела целовать дома, я не шучу. Так она была рада видеть Львов. Раздалась сирена, потом мы попали на прощание с украинскими героями. Я даже не знал их имен, просто увидели людей и стали к ним. Цветы, слезы близких. А за 10 минут судьба будто показывает нам, что все продолжает существовать и цикл жизни не остановить", — пишет Анатолий Анатолич.

На улице он увидел украинского военного с женой и дочерью. У жены в руках цветы, у защитника — большой медведь для дочери.

"Они спросили меня, где находится камера хранения, чтобы оставить чемодан и вероятно погулять до поезда. Возможно, жена с ребенком сейчас живут за границей, и вернулись в Украину, чтобы встретиться на пару дней с папой-военным, а возможно просто живут в другом городе, я не знаю их историю, могу только догадываться. Я подсказал им, что камера хранения за углом, буквально метров 150, и, конечно, хотел как-то помочь, показать свою благодарность. Предложил помочь жене с чемоданом, но они вежливо отказались. Могу только сейчас еще раз поблагодарить за то, что такие люди есть. Слава Украине! Слава защитникам Украины!", - добавил ведущий.

Напомним, Анатолий Анатолич, не сдержавшись, разнес российский шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, Анатолич вступился за свою знаменитую куму, которая долгое время спонсировала рф.

Также Politeka писала, что Анатолич пробежал марафон ради ВСУ и не смог сдержать слез.