Катя Осадчая рассказала, что во время благотворительного концерта был проведен аукцион, благодаря которому также собрали деньги.

Телеведущая Екатерина Осадчая вместе с продюсером Юрием Горбуновым и певцами Александром Пономаревым и Дзидзьо провела благотворительный вечер в Афинах. Мероприятие в поддержку Украины помогло собрать немалую сумму на нужды наших военных в ВСУ. Ведущая в Инстаграм показала фото с мероприятия, а также рассказала, как помог главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Катя Осадчая рассказала, что во время благотворительного концерта был проведен аукцион, благодаря которому также собрали деньги. Одним из самых ценных лотов был флаг Украины, который подписал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Его удалось продать за 14,5 тысячи евро. Таким образом главнокомандующий ВСУ помог собрать необходимые деньги хоть и не находился на мероприятии в Афинах.

В общей сложности по результатам аукциона будут приобретены 4 кареты скорой помощи. Также собранные средства будут перечислены на нужды ВСУ и внутренних переселенцев.

"Желто-синее море флагов в зале... рада была приобщиться к такому важному делу!", - добавила Екатерина Осадчая.

Пользователи сети высказали слова благодарности за благотворительную деятельность: "Спасибо Екатерина за Ваш труд!", "Был хороший концерт. Спасибо", "Вы непревзойденные, настоящие патриоты! Низкий поклон за ваш нелегкий труд! Вместе к победе!", "Спасибо, что поддерживаете родную Украину".

Напомним, что Катя Осадчая собиралась на работу без света и воды и показала, что из этого вышло.

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