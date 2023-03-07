Известная блогерша Рамина Эсхакзай рассказала о голосовании за выходной 8 марта и обратилась к поклонникам с вопросом.

Популярная украинская блогерша, журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ведет популярный ютуб-канал "RAMINA", часто радует свою аудиторию яркими публикациями, новостями и совими размышлениями на странице в Instagram. Так, в этот раз девушка показала очаровательное женственное фото и обратилась к поклонникам с вопросом.

Как видно, на новой фотографии Рамина запечатлена, раскинувшись в плетенном кресле на красивой веранде. Перед камерой она появилась в роскошном наряде – на ней небесно-голубая юбка с разрезом и завышенной талией и пушистый розовый топ, а на одно плечо она накинула удлиненный белый пиджак. Волосы девушки распущены и аккуратно уложены, а на лице элегантный макияж.

В подписи к публикации Эсхакзай написала: "В "Дії" завершилось голосование по поводу выходного 8 марта. В опросе приняло участие более 2,1 млн украинцев. Из них 1,3 млн. отдали свои голоса, чтобы оставить 8 марта выходным днем. А что вы скажете? Следует ли продолжать традицию празднования 8 марта в нашей стране? Признаюсь честно, на этот раз я пропустила голосование, как-то даже не знала, что оно было, однако всегда голосую".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши:

"Стоит, потому что это праздник о правах женщин и равноправии. К сожалению, пропустила голосование".

"Думаю, голосование в "Дії" не объективно хотя бы потому, что у многих людей старшего поколения – это приложение просто не установлено, и они им не пользуются. Выборка голосующих – молодая аудитория".

"8 марта это не советский праздник, а день, когда в мире проходят различные акции по правам женщин. Советская власть просто осквернила суть к примитивному".

"Я за празднование 8 марта! Но именно так, как в Европе. Я против отмены этого праздника".

"Праздник должен быть, один день в году женщина чувствует, что у нее праздник, разве это плохо?".

"Это международный День борьбы за права женщин, международный. Так что зачем его переносить, не понимаю".

"Мало кто знает, что это за день вообще, что он не имеет ничего общего ни с "днем весны и красоты" и это не советский праздник. Поэтому надо просветительскую работу делать, но праздник пусть будет".

"Я против выходного дня 8 марта, да, будет "праздничный" день, но рабочий, в военное время это так неуместно".

"Меня раздражает советский флер этого праздника. Поэтому – нет".

"Я считаю, что каждый для себя решит, как праздновать этот день".

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