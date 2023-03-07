Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик решилась на смелый шаг и пришла потренироваться в тире. Там знаменитость на личной странице в социальной сети Инстаграм показала, как хорошо умеет держать оружие в руках. Видео впечатлило пользователей сети, которые были подписаны на ее странице.
Лилия Ребрик сняла на камеру видео, на котором отправилась в тир, чтобы пострелять.
Там с ней присутствовал инструктор, который объяснил ей все нюансы стрельбы с пистолета. Знаменитость попробовала свои силы в стрельбе и показала неплохой результат. Артистка умело держала в руках оружие и похвасталась перед поклонниками тем, как хорошо умеет попадать в мишень. На заднем фоне звучит песня ANGY KREYDA - ВРАЖЕ.
"Буде тобі, враже, так як Ліля скаже!", - подписала видео Лилия Ребрик.
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Телеведущая впечатлила своих поклонников, которые оставили под видео комплименты для Лилии: "Класс, я так же себе запланировала, как только вернусь, сразу пойду в тир и на курсы первой медицинской помощи", "Вы такая крутая", "Супер! Тоже хотела бы попробовать!", "Теперь ждите повестку, Лиля", "Хороший результат".
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.