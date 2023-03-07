Известный украинский дизайнер Андре Тан, который сейчас находится за границей, пожаловался на свою "проблему".

На своей странице в Instagram модельер решил поделиться с украинцами советами, как снизить чрезмерный контроль над своей жизнью.

"Я вечно все контролирую. Сегодня я сидел в горах и снова думал о том, сколько должен сделать, почему иногда не получается реализовать тот или иной замысел, и поймал себя на мысли, что стараюсь все контролировать. Да, часто мы стараемся контролировать все в своей жизни, от маленьких деталей до больших решений. Но это может привести к перегрузке, стрессу и усталости", — пишет Андре Тан.

Поэтому первый совет дизайнера в такой ситуации — признайте, что не все зависит от вас. Есть много вещей, на которые у нас нет контроля, и это нормально. Примите тот факт, что некоторые вещи просто происходят, вне зависимости от вашей воли.

"2. Сконцентрируйтесь на том, что вы можете контролировать. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на том, что вы не можете изменить, сконцентрируйтесь на том, что вы можете контролировать. Попытайтесь найти вещи, которые вы можете сделать, чтобы улучшить свою жизнь.

3. Отпустите идею об "идеальной" жизни. Идеальной жизни не существует, и пытаться достичь ее может быть безрезультатным и очень изнурительным. Попытайтесь принимать свою жизнь со всеми ее недостатками и незавершенностью", — советует дизайнер.

Андре Тан дал еще два достаточно банальных, но правильные совета: доверьтесь другим людям и установите приоритеты.

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