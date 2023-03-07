Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая после начала войны полностью прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила необычное видео и заговорила о личном.

В коротком ролике Светлану можно увидеть на съемках ее клипа на песню "Родной", которая вышла два года назад. В кадре артистка появилась в легком естественном образе – на ней белоснежная рубашка с таким же топом, волосы распущены и слегка растрепаны, а на лице элегантный макияж. А на фоне в этом видео звучит та самая песня, о которой Лобода рассказала также в подписи к публикации.

"2 года песне, которую я очень люблю. Есть песни, как вторая кожа… Они настолько прирастают к тебе, что становятся частью твоего ДНК. Сколько раз в жизни мы влюблялись, чтобы потом глупо расстаться и, потеряв друг друга, изредка спрашивать в полной тишине: "Ну как ты там?", а в ответ – только эхо собственных слов. Берегите любовь. Это и есть тот самый смысл, который мы ищем всю свою жизнь", - написала звезда.

Напомним, "Словно из мюзикла": TAYANNA повеселила необычным исполнением народной песни.

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